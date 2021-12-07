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В Україні дорожчають продукти: що потрібно купити вже зараз та як зекономити

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Вівторок 07 грудня 2021 14:40
В Україні дорожчають продукти: що потрібно купити вже зараз та як зекономити Фото: що з продуктів потрібно купити перед Новим роком вже зараз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Підвищення ціни на продукти перед Новим роком в Україні - явище традиційне. Для того, щоб заощадити, деякі товари можна купити вже зараз. Без зайвої суєти і черг.

Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Що з товарів можна купити вже зараз

Наприклад, алкоголь. Спиртне на новорічний стіл сміливо купуйте вже зараз, воно точно не зіпсується. За рік ціна на міцні напої зросла і напередодні свята може ще піднятися. Це стосується імпортного алкоголю.

Також заздалегідь можна купити і бакалію. Вона спокійно може чекати своєї години на кухні. Це стосується консервованого горошку, консерв та ікри.

А ось фрукти і овочі, звичайно, не долежать до свята. Їх можна купити за тиждень до свята.

Як заощадити

Якщо ви не хочете витратити половину зарплати на новорічний стіл - періодично навідуйтеся в супермаркет і перевіряйте там знижки та акційні товари. Але не забувайте дивитися на терміни придатності продуктів.

Можливо, вони добігають кінця і магазини такою хитрістю намагаються продати залежаний товар.

Як ми раніше писали, в Україні злетить в ціні алкоголь.

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