В Україні дорожчають продукти: що потрібно купити вже зараз та як зекономити
Підвищення ціни на продукти перед Новим роком в Україні - явище традиційне. Для того, щоб заощадити, деякі товари можна купити вже зараз. Без зайвої суєти і черг.
Про це розповіли в сюжеті ТСН.
Що з товарів можна купити вже зараз
Наприклад, алкоголь. Спиртне на новорічний стіл сміливо купуйте вже зараз, воно точно не зіпсується. За рік ціна на міцні напої зросла і напередодні свята може ще піднятися. Це стосується імпортного алкоголю.
Також заздалегідь можна купити і бакалію. Вона спокійно може чекати своєї години на кухні. Це стосується консервованого горошку, консерв та ікри.
А ось фрукти і овочі, звичайно, не долежать до свята. Їх можна купити за тиждень до свята.
Як заощадити
Якщо ви не хочете витратити половину зарплати на новорічний стіл - періодично навідуйтеся в супермаркет і перевіряйте там знижки та акційні товари. Але не забувайте дивитися на терміни придатності продуктів.
Можливо, вони добігають кінця і магазини такою хитрістю намагаються продати залежаний товар.
Як ми раніше писали, в Україні злетить в ціні алкоголь.