ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине дорожают продукты: что нужно купить уже сейчас и как сэкономить

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 14:40
В Украине дорожают продукты: что нужно купить уже сейчас и как сэкономить Фото: Что из продуктов нужно купить перед Новым годом уже сейчас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Повышение цены на продукты перед Новым годом в Украине - явление традиционное. Для того, чтобы сэкономить, некоторые товары можно купить уже сейчас. Без лишней суеты и очередей.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Что из товаров можно купить уже сейчас

Например, алкоголь. Спиртное на новогодний стол смело приобретайте уже сейчас, оно точно не испортится. За год цена на горячительные напитки возросла и в канун праздника может еще подняться. Это касается импортного алкоголя.

Также загодя можно купить и бакалею. Она спокойно может дожидаться своего часа на кухне. Это касается консервированного горошка, консерв и икры.

А вот фрукты и овощи, конечно, не долежат до праздника. Их можно купить за неделю до праздника.

Как сэкономить

Если вы не хотите потратить половину зарплаты на новогодний стол - периодически наведывайтесь в супермаркет и проверяйте там скидки и акционные товары. Но не забывайте смотреть на сроки годности продуктов.

Возможно, они подходят к концу и магазины такой хитростью пытаются продать залежавшийся товар.

Как мы ранее писали, в Украине взлетит в цене алкоголь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год
LITE
День святой мученицы Екатерины: что нельзя и можно делать в эту дату, приметы
День святой мученицы Екатерины: что нельзя и можно делать в эту дату, приметы