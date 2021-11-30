В Україні на дорогах з'явилася нова жовта розмітка: що вона означає

Нова розмітка тільки почала з'являтися на дорогах України, і багато водіїв не знають її значення. Для більшості - жовта сітка на перехрестях має вигляд звичайного малюнка на асфальті.

Жовта розмітка у вигляді сітки на перехрестях повинна допомогти позбутися від пробок і скупчення машин на перехрестях.

Згідно з новими правилами дорожнього руху, водіям категорично заборонено виїжджати на жовту сітку на перехрестях під час скупчення машин або пробок.

Водіям не можна зупинятися на цій розмітці, якщо вони не встигли закінчити проїзд перехрестя до зміни кольору світлофора.

Таку розмітку вже прозвали в народі"вафельницею". Її почали наносити в першу чергу на тих перехрестях, де водії часто їздять на червоний сигнал світлофора.

Однак експерти стверджують, що дана розмітка поки не дуже працює. Водії її ігнорують і проблему з пробками вона вирішити не може.

Найоптимальніше - це штрафувати водіїв-порушників за зупинку на такій розмітці.

Для цього потрібно встановити камери відеофіксації, щоб вони фіксували в'їзд водіїв в заборонену зону і порушення.

На дорогах України з'явилася нова розмітка - що вона означає