В Україні закриватимуть пологові відділення: чому це роблять, і кого торкнеться

Які пологові відділення будуть закривати

Відзначається, що під скорочення потраплять ті відділення, де народжується менше 150 малюків на рік.

Закриття пов'язане з низькою народжуваністю в країні. Чиновники вважають, що якщо пологів мало, лікарі втрачають необхідну практику. За минулий рік в Україні померли 1469 новонароджених.

В Україні низька народжуваність

Смертність немовлят в Україні вища, ніж у країнах Євросоюзу.

Голова Асоціації неонатологів Тетяна Знаменська вважає, що і 150 народжених малюків мало, щоб тримати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні.

"Це за собою тягне дуже багато помилок професійного характеру. У регіонах потрібно залишати (медустанови – Ред.) десь 300 пологів і більше на рік", – розповіла Тетяна Знаменська.

В ЄС пологові будинки працюють за умови, що там народжується 300 малюків на рік. Але в нашій країні поки до такої планки не готові. Поки що нормою встановили 150. Після цього стало зрозуміло, що 70 медустанов не зможуть дійти до цієї норми.

"З цих 70-30 мають менше 50 пологів на рік. Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення в лікарнях", - розповіла глава НСЗУ Наталія Гусак.