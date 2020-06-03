В Україні штрафуватимуть водіїв, пасажирів та велосипедистів без світлоповертачів

В Україні зобов'яжуть водіїв, пасажирів авто і велосипедистів мати на своєму одязі світлоповертальні елементи в темний час доби. В іншому разі передбачені штрафи.

Про це йдеться в законопроекті №2696, який 3 червня підтримали у Верховній Раді в першому читанні. Про це йдеться на сайті парламенту.

Тепер, згідно з законодавчою ініціативою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху", можна буде знаходитися в темний час доби або в умовах недостатньої видимості на проїжджій частині дороги (вулиці) поза транспортного засобу в спеціальному жилеті зі світловідбиваючими елементами.

Така ж вимога покладається і на пасажирів транспортного засобу.

Дорожнім працівникам також зобов'язали видавати сітловідбивальні жилети.

Крім того, зі світлоповертаючими елементами на одязі мають їздити/ходити велосипедисти та погоничі тварин, коли на вулиці темно або в умовах поганої видимості. Тут мова йде про використання стрічок, жилетів або наклейок.

За відсутність таких, а також за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами, передбачені штрафи у 510 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні штрафи для пішоходів хочуть збільшити в чотири рази.

Нагадаємо також, що в МВС готують серйозні посилення покарання для водіїв за перевищення швидкості, включаючи позбавлення прав і повторний іспит.