В Україні виготовлятимуть новий пістолет-кулемет "Форт-230": як він виглядає

Так, наразі на підприємстві завершують заводські випробування, після чого пістолет доопрацюють та усунуть усі недоліки.

"Ми зараз його тестуємо і паралельно готуємо всі лінії для його виробництва. Під час його створення враховувався досвід останніх зразків зброї цього типу, завдяки чому було досягнуто надзвичайно надійної роботи автоматики виробу навіть в умовах дуже сильної забрудненості", - заявив Гливий.

Пістолет-кулемет "Форт 230"

Які особливості пістолету

Також у 2022 році планують розпочати випробування пістолета-кулемета компанії "Форт".

Зазначається, що "Форт-230" - це пістолет-кулемет калібру 9х19 Luger. Його комплектація складається з телескопічного прикладу, який можна зафіксувати у трьох положеннях. Магазин знаходиться в ручці пістолета-кулемета.

Окрім того, пістолет має двосторонні органи управління: защіпку магазину, запобіжник, перемикач вогню та затримку затвора, що дозволить ним користуватися як правші, так і лівші.

Пістолет-кулемет "Форт 230"

Характеристика "Форт-230":