В Україні виготовлятимуть новий пістолет-кулемет "Форт-230": як він виглядає

В Україні у 2022 році науково-виробниче об'єднання "Форт" розпочне виробництво пістолета-кулемета "Форт 230".
Про його особливості розповів головний конструктор підприємства Микола Гливий.
Так, наразі на підприємстві завершують заводські випробування, після чого пістолет доопрацюють та усунуть усі недоліки.
"Ми зараз його тестуємо і паралельно готуємо всі лінії для його виробництва. Під час його створення враховувався досвід останніх зразків зброї цього типу, завдяки чому було досягнуто надзвичайно надійної роботи автоматики виробу навіть в умовах дуже сильної забрудненості", - заявив Гливий.
Пістолет-кулемет "Форт 230"
Також у 2022 році планують розпочати випробування пістолета-кулемета компанії "Форт".
Зазначається, що "Форт-230" - це пістолет-кулемет калібру 9х19 Luger. Його комплектація складається з телескопічного прикладу, який можна зафіксувати у трьох положеннях. Магазин знаходиться в ручці пістолета-кулемета.
Окрім того, пістолет має двосторонні органи управління: защіпку магазину, запобіжник, перемикач вогню та затримку затвора, що дозволить ним користуватися як правші, так і лівші.
Пістолет-кулемет "Форт 230"
Характеристика "Форт-230":
Раніше ми повідомляли, що під Києвом озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки.
Також ми писали, що у центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня.