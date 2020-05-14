В Україні пануватиме температурний хаос: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні та Києві 15 травня очікується дуже мінлива. В нашу країну прийшов антициклон з Атлантики який принесе похолодання, особливо низькими градуси будуть ночами. Але хороша новина в тому, що скоро дощі підуть з більше частини нашої країни і буде сухо. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

"15 травня буде переважати суха погода в північних областях, на значній території Сходу України, на крайньому півдні, тобто в Криму, у південних районах Одеської області, в багатьох центральних областях", - повідомила Діденко.

15 травня в Україну знову прийде атмосферний фронт, який принесе опади. Вони пройдуть у західних частинах України, крім Волинської області та Рівненської. Також дощі прийдуть і в Донецьку область.

Синоптична карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик повідомила, що в найближчу ніч в Україні можливі заморозки.

"Найближчої ночі у північних районах Волині, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей можливі невеликі заморозки на ґрунті. Всього в цих районах +1 + 5 градусів", - попередила Діденко.

У більшості районів західних і північних областей від +3 +8 градусів. У Чернівецькій області до +10 градусів. У центральних областях від +4 у Вінницькій до +12 в Дніпропетровській області. На півдні та сході + 9 +13 градусів.

15 травня в Україні протягом дня передбачається +13 +17 градусів, у західних областях + 9 + 13 градусів, на півдні + 15 + 22 градуси, в Криму до +25 градусів.

Синоптична карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві 15 травня дощів не прогнозується, температура прогріється вдень до +16 градусів. Але вночі температура повітря дуже низька, всього до 5 градусів тепла.

За словами Діденко, найближчим часом не варто чекати теплих травневих градусів, вони прийдуть тільки після 23 травня.

Як ми раніше писали, погода в Україні принесе неприємні сюрпризи для мешканців усіх областей.