В Україні буде найтепліший день: синоптик назвала дату

Найтепліший день

7 квітня протягом дня максимальна температура повітря в більшості областей становитиме від +14 до +20 градусів.

"Дещо свіже буде на узбережжі морів і в Карпатах, від +9 до +12 градусів.

Вітер буде залишатися поривчастим, але нехай. Буде розганяти нечисть, перевертати, сподіваємося, гієни-кораблі, очищати повітря від смогу або диму", - написала Діденко.

Похмура погода 7 квітня очікується тільки в західних областях.

Де можуть пройти дощі

Дощів у більшості областей України не передбачається, лише невеликі - на Волині, Рівненщині, Львівщині та Закарпатті.

"Тому завтра по можливості і з урахуванням всіх застережень безпеки слід походити, погуляти, погріти ніс на сонці", - порадила синоптик.

Погода в Києві 7 квітня

Київ 7 квітня буде одним з найтепліших міст України, в столиці завтра очікується від +18 до +20 градусів. У місті не буде опадів, а буде сонце і легкий вітерець.