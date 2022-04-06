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В Україні буде найтепліший день: синоптик назвала дату

Погода в Україні на Благовіщення буде теплою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 7 квітня, на свято Благовіщення піднесе людям великий сюрприз. У цей день по всій країні пануватиме тепло, температура підніметься до + 20 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Найтепліший день

7 квітня протягом дня максимальна температура повітря в більшості областей становитиме від +14 до +20 градусів.

"Дещо свіже буде на узбережжі морів і в Карпатах, від +9 до +12 градусів.
Вітер буде залишатися поривчастим, але нехай. Буде розганяти нечисть, перевертати, сподіваємося, гієни-кораблі, очищати повітря від смогу або диму", - написала Діденко.

Похмура погода 7 квітня очікується тільки в західних областях.

Де можуть пройти дощі

Дощів у більшості областей України не передбачається, лише невеликі - на Волині, Рівненщині, Львівщині та Закарпатті.

"Тому завтра по можливості і з урахуванням всіх застережень безпеки слід походити, погуляти, погріти ніс на сонці", - порадила синоптик.

Погода в Києві 7 квітня

Київ 7 квітня буде одним з найтепліших міст України, в столиці завтра очікується від +18 до +20 градусів. У місті не буде опадів, а буде сонце і легкий вітерець.

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