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Україна закриває кордони через коронавірус: що потрібно знати

STYLERЖиття    11.03.2020 - 14:12
Україна закриває кордони через коронавірус: що потрібно знати
Карантин в Україні 2020 (фото: РБК-Україна)

В Україні ввели карантин через спалах коронавіруса

Карантин в Україні через коронавірус оголосили на засіданні Кабміну 11 березня. Через це в країні ввели ряд обмежень. Представник МОЗ повідомив, що при в'їзді українцям продовжують вимірювати температуру, але в майбутньому така перевірка буде проводитися тільки на визначених пунктах в'їзду, де будуть пропускати людей в Україну. Відповідно, деякі межі закриють.

Новоспечений прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що буде закрита велика частина КПП. З 219 залишиться 49. Прем'єр каже, що там обладнані місця для карантину.

"Уряд виділив також 100млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту у приватних внутрішніх компаній", - повідомила Вікторія Сюмар.

Україна закриває кордони через коронавірус: що потрібно знати

До речі, авіакомпанія МАУ скасувала і скоротила безліч рейсів в 16 країн. Ізраїль вводить обов'язковий 14-денний домашній карантин для всіх прибуваючих в країну (WizzAir скасував рейси туди з України).

Зазначимо, що Польща ввела обов'язковий медичний огляд громадян при перетині кордону. Також Польща, Чехія і Молдова скасовано всі масові заходи. Італія повністю закрита на карантин (WizzAir скасував рейси з України). По всій країні обмежили пересування - тепер можна переміщатися тільки по роботі в екстрених випадках.

Як ми раніше писали, Віталій Кличко ще раніше оголосив про введення карантину в Києві з 12 березня. У зв'язку з цим закриваються школи і дитячі сади.

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