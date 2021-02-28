RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна може перетвориться в Азію: експерт розповів про серйозну проблему

Автор: Роман Мирончук

Україні потрібно налагодити нормальну роботу громадського транспорту, в іншому випадку в країні може статися транспортний колапс, який спостерігається в деяких країнах Азії.

Про це заявив експерт з транспортної безпеки Дмитро Беспалий в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, гроші, які крутяться у сфері перевезень на громадському транспорті в Україні, щорічно становлять понад 40 млрд гривень, і це дуже велика сума. При цьому мало що робиться для громадського транспорту.

"Ми хочемо, щось поміняти, від цих 40 млрд відколюється невеликий шматочок, кілька мільйонів, і нищить того, хто хоче якихось змін", - заявив Беспалий.

Експерт зазначив, що через жалюгідний стан громадського транспорту українці переходять на особистий транспорт. В результаті чого в містах стає все більше автомобілів.

"Висока автомобілізація провокує купувати альтернативні автомобілю види транспорту, наприклад, електросамокати. Якщо тенденція триватиме, то через 5-10 років ми перетворимося на те, над чим сміємося зараз, коли в Азії хмара мотороллеристів якимось чином, по незрозумілим траєкторіям перетинає перехрестя", - наголосив Беспалий.

Щоб цього не допустити, необхідно поміняти громадський транспорт і вивести все з тіні.

Нагадаємо, у Львові маршрутка без гальм вилетіла на тротуар.

Українцям дозволили перевозити дітей в авто на передньому сидінні за певної умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України транспортавтомобили
Читайте також
Як перевірити авто за VIN-кодом, не виходячи з дому: інструкція
Українських автомобілістів змусять заплатити податок на авто: повний список моделей
Прогноз погоди