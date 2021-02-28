Україна може перетвориться в Азію: експерт розповів про серйозну проблему

За його словами, гроші, які крутяться у сфері перевезень на громадському транспорті в Україні, щорічно становлять понад 40 млрд гривень, і це дуже велика сума. При цьому мало що робиться для громадського транспорту.

"Ми хочемо, щось поміняти, від цих 40 млрд відколюється невеликий шматочок, кілька мільйонів, і нищить того, хто хоче якихось змін", - заявив Беспалий.

Експерт зазначив, що через жалюгідний стан громадського транспорту українці переходять на особистий транспорт. В результаті чого в містах стає все більше автомобілів.

"Висока автомобілізація провокує купувати альтернативні автомобілю види транспорту, наприклад, електросамокати. Якщо тенденція триватиме, то через 5-10 років ми перетворимося на те, над чим сміємося зараз, коли в Азії хмара мотороллеристів якимось чином, по незрозумілим траєкторіям перетинає перехрестя", - наголосив Беспалий.

Щоб цього не допустити, необхідно поміняти громадський транспорт і вивести все з тіні.