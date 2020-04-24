Україна перетворюється на пустелю: в мережі показали страшні наслідки вирубки лісів

У Ніжинському районі Чернігівської області, недалеко від села Мильники, на землі утворилася справжня пустеля. Все через те, що тут відбувалася постійна вирубка лісів, висушування каналів і боліт для сільськогосподарських полів. Земля почала висихати без вологи, а через те, що вирубка лісу постійно тривала, вітер в цих краях став частим гостем. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Вадим Слюсарчук.

"Тільки в десятці кроків від села Мильники Ніжинського району почала утворюватися справжня пустеля, яка вже не перший день несе за собою тонни піщаного пилу, як в кращих традиціях фільмів про Сахару", - написав українець.

Слюсарчук обурився тим, що українські землі в такому стані. За його словами, тут тепер не вистачає тільки верблюдів.

"Навіщо вам Єгипет? Тепер є Мильниківська пустеля! Тільки верблюдів не вистачає", – пожартував Слюсарчук.

Сумний той факт, що піщані бурі в країні будуть відбуватися ще частіше за таких нових утворень і змін клімату.

Земля в селі Пильовики Чернігівської області перетворилася на пустелю (фото: facebook.com/vadymsliusarchuk)

Як ми раніше писали, піщана буря в Житомирській області перетворила поля на "африканську пустелю". Природне явище відбувалося в цих краях 16 квітня. В результаті Полісся та північна частина Лісостепу виявилися повністю засипані піском та пилом.