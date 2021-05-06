Україна може отримати колективний імунітет лише в 2023 році - вчені

Україна може отримати колективний імунітет від коронавірусу тільки у 2023 році. Все через дефіцит вакцин і низькі темпи вакцинації.

Про це повідомляє прес-служба Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Коли і як закінчиться епідемія COVID-19?

Вчені з КПІ досліджували тенденції вакцинації і загасання хвороби в різних країнах світу.

"При збереженні поточних темпів вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію в 2022 році і набути колективний імунітет тільки в 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Дослідники пояснюють, що Україна відноситься до країн з високим ризиком затяжного формування колективного імунітету через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації - 1,8% однією дозою станом на 1 травня 2021 року.

Вчені розділили країни світу на п'ять кластерів залежно від того, як швидко держави зможуть придбати колективний імунітет.

Україна опинилася в четвертій групі разом з Росією, Молдовою, Грузією та Мексикою.