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Україна може отримати колективний імунітет лише в 2023 році - вчені

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 20:36
Україна може отримати колективний імунітет лише в 2023 році - вчені Фото: Україна досягне колективного імунітету лише в 2023 році (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Styler

Україна може отримати колективний імунітет від коронавірусу тільки у 2023 році. Все через дефіцит вакцин і низькі темпи вакцинації.

Про це повідомляє прес-служба Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

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Вчені з КПІ досліджували тенденції вакцинації і загасання хвороби в різних країнах світу.

"При збереженні поточних темпів вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію в 2022 році і набути колективний імунітет тільки в 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Дослідники пояснюють, що Україна відноситься до країн з високим ризиком затяжного формування колективного імунітету через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації - 1,8% однією дозою станом на 1 травня 2021 року.

Вчені розділили країни світу на п'ять кластерів залежно від того, як швидко держави зможуть придбати колективний імунітет.

Україна опинилася в четвертій групі разом з Росією, Молдовою, Грузією та Мексикою.

Відзначимо, що в світі з'явилися нові штами коронавірусу, від яких вакцинація не врятує.

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