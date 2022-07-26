Догляд за волоссям в спеку: важливі правила для здорової шевелюри

Потрібно захистити шкіру голови

Якщо ви відчуваєте сонячний опік шкіри голови, це викликає втрату клітин шкіри, що може призвести до випадіння волосся та пошкодження коренів, що потім може спричинити постійну проблему.

Для того, щоб захистити шкіру голови, потрібно наносити сонцезахисний крем на лінію росту волосся і тримати голову максимально закритою, коли перебуваєте під прямим сонячним промінням.

Не забувайте про головні убори

Щоб захистити шкіру голови та фарбоване волосся від сонця, допоможе вільний капелюх. Кожного разу, коли ви виходите на двір у пекельну жару, не забувайте про головний убір.

Кондиціонери для захисту та живлення волосся

Щоб уникнути ламкості волосся, посічених кінчиків та пухнастості, потрібно використовувати поживні продукти, щоб зберегти міцний шар вологи.

Пийте багато води

Влітку кожна людина має пити багато води у будь-якому випадку.

Якщо організм зневоднені, то волосся теж. Тому пити додаткову склянку води у теплу погоду просто необхідно.

Уникайте щоденного миття голови

Фахівці кажуть, що занадто часто миття голови може позбавити волосся натуральних захисних олій. Тому варто старатися якомога менше мити голову.

Харчування

Важливо збалансовано харчуватися, щоб волосся отримувало всі необхідні вітаміни та мікроелементи. Ще влітку доцільно додати до раціону максимум морепродуктів та риби: вони містять цинк, який нормалізує роботу сальної залози та бере участь в утворенні нормального діаметра волосся. Також слід вживати більше сезонних овочів та зелені.