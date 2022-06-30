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Як доглядати за шкірою обличчя влітку: 12 корисних звичок

Догляд за шкірою обличчя влітку (freepik)
Автор: Марина Настевич

Дотримання рекомендацій фахівців допоможе зберегти здоров'я і молодість шкіри, забути про почервоніння, подразнення і свербіння. Крім вашого типу шкіри, важливо також коригувати догляд в залежності від пори року.

Косметолог Ольга Петруніна перерахувавши корисні звички по догляду за шкірою обличчя влітку, які допоможуть зберегти її здоровою і красивою.

1. Змивати будь-який макіяж перед сном! Навіть якщо дуже втомилася. Навіть якщо немає сил.

2. Щоранку і кожного вечора очищати обличчя очищуючим засобом, а після - протирати його лосьйоном. Після купання в морі/озері/річці теж дуже бажано вмитися і оновити спф. Якщо такої можливості немає, обполосніть обличчя бутильованою водою і поновіть крем. При першій можливості повноцінно вмийтеся.

3. Для області навколо очей - використовувати спеціальний крем. Влітку краще вибирати гелеві текстури, вони більш легкі.

4. Наносити крем для обличчя навіть в ті дні, коли перебуваєте вдома і коли шкіру не сушить. Якщо виходите на вулицю при високому індексі УФ - вибирайте крем з Spf.

5. Оновлюйте крем з Spf, якщо перебуваєте на вулиці більше двох годин (при індексі УФ вище 2).

6. Ніяких скрабів, замість них - ензимний пілінг.

7. Маски 2 рази в тиждень.

8. Сироватка! Особливо під крем з spf. Додайте її в догляд, і ви здивуєтеся результату.

9. Не забувати про губи і регулярно зволожувати їх кремом.

10. Носити сонцезахисні окуляри завжди, коли сонце сліпить (навіть якщо воно не гріє), а в період підвищеної сонячної активності перебувати в тіні.

11. Догляд за шиєю: можна використовувати як спеціальний догляд, так і основний для обличчя.

12. Ніяких зволожуючих обличчя спреїв, термальної води. У підсумку все це зневоднює шкіру. Правильно підібраний догляд дасть шкірі необхідне зволоження і освіжати її не доведеться.

Нагадаємо, раніше лікарі розвінчали популярні міфи про догляд за шкірою - як не варто робити.

Ми також повідомляли, що дерматолог розповіла, чи може молоко викликати акне.

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