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Погрожував підірвати міст Метро: нові деталі про колишнього військового

STYLERЖиття    27.11.2019 - 21:44
Погрожував підірвати міст Метро: нові деталі про колишнього військового
Колишній військовий погрожував підірвати міст Метро в Києві (Колаж РБК-Україна)

Адвокат повідомив, що засідання суду постійно зриваються і переносяться

Олексій Белько, колишній військовий, який погрожував підірвати міст Метро в Києві 18 вересня, був відправлений у Київський міський центр судово-психіатричної експертизи для проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи. Про це повідомив адвокат Маси Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Масі Найєм розповів, що засідання Апеляційного суду у справі Олексія Белько постійно переносяться, а сьогодні підозрюваного направили на експертизу, у зв'язку з чим наступне засідання відбудеться на початку грудня.

"Перше засідання повинно було відбутися 24 жовтня. Апеляційний суд не вийшов на відеозв'язок з Олексієм, який був в ізоляторі СБУ. Засідання перенесли на 5 листопада. Але воно не відбулося, так як суддя Глиняний В. П пішов у відпустку (про що не повідомив стороні захисту)", - написав він і додав, що наступне засідання було перенесено з його вини.

"Потім засідання повинно було відбутися 14 листопада. Воно також не відбулося, так як я запізнився на 15 хвилин. Винен, визнаю. Правда, буває і таке, що адвокати чекають по 4-5 годин свого засідання. Але це ж адвокати. Сьогодні воно знову не відбулося, так як Олексія вже перевезли у Київський міський центр судово-психіатричної експертизи для проведення стаціонарної комісійної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи. Це слідча дія на підставі постанови суду, з якою ми згодні. Але захиснику не повідомили про час, коли його будуть перевозити", - пояснив адвокат і додав, що наступне засідання заплановано на 9 грудня.

Погрожував підірвати міст Метро: нові деталі про колишнього військового

Скріншот поста

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Олексій Белько заблокував рух по мосту Метро в Києві і погрожував підірвати. Він вимагав припинити капітуляцію на Донбасі. Пізніше стало відомо, що у нього були й особисті мотиви.

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