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Угрожал взорвать мост Метро: новые детали о бывшем военном

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 21:44
Угрожал взорвать мост Метро: новые детали о бывшем военном
Бывший военный угрожал взорвать мост Метро в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Адвокат сообщил, что заседания суда постоянно срываются и переносятся

Алексей Белько, бывший военный, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве 18 сентября, был отправлен в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Маси Найем рассказал, что заседания Апелляционного суда по делу Алексея Белько постоянно переносятся, а сегодня подозреваемого направили на экспертизу, в связи с чем следующее заседание состоится в начале декабря.

"Первое заседание должно было состояться 24 октября. Апелляционный суд не вышел на видеосвязь с Алексеем, который был в изоляторе СБУ. Заседание перенесли на 5 ноября. Но оно не состоялось, так как судья Глиняный В.П ушел в отпуск (о чем не сообщил стороне защиты)", - написал правозащитник и добавил, что следующее заседание было перенесено по его вине.

"Потом заседание должно было состояться 14 ноября. Оно также не состоялось, так как я опоздал на 15 минут. Виноват, признаю. Правда, бывает и такое, что адвокаты ждут по 4-5 часов своего заседания. Но это же адвокаты. Сегодня оно снова не состоялось, так как Алексея уже перевезли в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы для проведения стационарной комиссионной комплексной судовой психолого-психиатрической экспертизы. Это следственное действие на основании постановлении суда, с которым мы согласны. Но защитнику не сообщили о времени, когда его будут перевозить", - объяснил адвокат и добавил, что следующее заседание запланировано на 9 декабря.

Угрожал взорвать мост Метро: новые детали о бывшем военном

Скриншот поста

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Алексей Белько заблокировал движение по мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Он требовал прекратить капитуляцию на Донбассе. Позже стало известно, что у него были и личные мотивы.

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