З'явилося відео, як "мінер" моста Метро звертається до українців

Мінер мосту Метро Белько розповів про свою акцію в Києві (Фото: колаж РБК-Україна)

Олександр Белько попросив вибачення за те, що спричинив незручності, і озвучив мету своєї акції

Ветеран АТО Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві 18 вересня, просить вибачення за свої дії та не збирається себе виправдовувати. Міністр МВС Арсен Аваков опублікував на своїй сторінці в Facebook 19 вересня відео, на якому "мінер" розповідає правоохоронцям про подію і що спонукало його скоїти свою акцію в столиці.

Також 42-річного колишнього військового відвідали сьогодні учасники бойових дій і відомі волонтери Маси Найєм, Андрій Козьянчук, Яна Зінкевич, а також міністрка у справах ветеранів Оксана Коляда. Чиновниця передала вибачення Белька перед усіма, зокрема, перед мешканцями столиці за незручності, з якими вони зіткнулися через його дії.

Як розповіла Коляда у своєму Facebook, Белько з самого початку російської військової інтервенції в 2014 році відправився добровольцем на фронт.

Фото: скрін з Facebook-сторінки Оксани Коляди

Колишній військовослужбовець - уродженець Форос (Крим). Він розповів поліції після свого затримання, що насправді не збирався нічого підривати або комусь нашкодити, а просто прагнув привернути до себе увагу.

"Єдиною метою акції було закінчити все те, що відбувається в моєму житті зараз. Я, старший сержант сил спецоперацій, звільнений за статтею, я 6 років відслужив бездоганно. З них половину я служив у бойової частини, полк спецназу, і деякий час у 99-му батальйоні", - розповів Белько.

Белько розповів про мету своєї акції у Києві на мосту Метро і вибачився за дії (Фото: скріншот)

За його словами, звільнення з армії сталося через конфліктні ситуацій з іншими офіцерами.

"Перебуваючи в батальйоні я виконував свої обов'язки на 100%. Не ужився з молодими офіцерами, от і все. Просто намагався не вестися на провокації бійки, влаштовувати скандали. Я не вважаю за потрібне доводити людям, які на 20 і більше років молодша за мене, хто я і що я. Якщо когось цікавить моя репутація, нехай подзвонить у 8-й полк спецназу моїм побратимам, вони вам все пояснять", - сказав ветеран.

Белько розповів про свої судимості, про проблеми в особистому житті "на громадянці", що не може працевлаштуватися - йому скрізь відмовляють - і назвав, що хоче від життя:

"Я живу чесно, не порушую закон. Єдине, що хочу від життя - жити, сім'ю і займатися улюбленою роботою, служачи своїй батьківщині Україні. І повернути Крим якнайшвидше", - зізнався колишній військовий.

Фото: Олексій Белько (Masi Nayyem)

"Мінер" наголосив, що не хоче себе виправдовувати.

"Я вчинив неправильно, поставив під удар... Але для себе я знайшов такий вихід. Я чесна людина, і я не хочу жити таким життям, яким я живу зараз. Я два тижні живу в машині. Кудо б я не звернувся, скрізь мені відмовляють. Мені відмовляють на заправка, в магазинах, в банкоматах, заблоковані картки, зламаний телефон. Опору не чинив, вибухівки в моїй машині не було і бути не могло. Ця акція - просто, щоб від мене відчепилися і дали жити нормальним життям", - говорить Белько.

Белько розповів про мету своєї акції у Києві на мосту Метро і вибачився за дії (Відео: facebook.com/arsen.avakov)

В його легковику Opel були самозарядний карабін Симонова і помпова рушниця "Хатсан". Жодної вибухівки у "мінера" не було. Він перебував у стані наркотичного сп'яніння

Бельку підготували підозра за статтями 296 і 259 (хулигантство і неправдиве повідомлення про мінування). Санкція передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до 7 років.

Аваков хоче взяти Белька на поруки про намір звернутися в суд із клопотанням про мінімальне покарання для затриманого.

Нацполиция опублікувала відео затримання Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві 18 вересня (facebook.com/Iar.Trakalo)