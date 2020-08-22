Вдарилася головою об каміння: українська співачка ледь не загинула на морі

Злата Огнєвіч розповіла моторошну історію (колаж: РБК-Україна)

Відпочинок на курорті ледь не став фатальним для Злати Огнєвіч

Відома українська співачка Злата Огнєвіч ледь не загинула влітку під час відпочинку на курорті. Купаючись в морі, артистка зрозуміла, що не може допливти до берега.

"Я почала захлинатися водою, так як були дуже великі хвилі, і головою вдарилася об каміння", - згадала співачка в програмі "Зірковий шлях" ту страшну ситуацію.

У цей момент якийсь підліток помітив, що Злата в біді.

"Йому було, можливо, 10-13 років. Він помітив, що зі мною щось не так і буквально за волосся витягнув мене на берег", - розповіла поп-зірка.

Перебуваючи в шоковому стані, Злата навіть не встигла подякувати своєму рятівнику. А через 10 років знову опинилася на межі смерті.

Так, одного разу співачка вирушила в похід з друзями. Щоб скоротити шлях, Огнєвіч вирішила піти іншою дорогою, але не втрималася і впала зі скелі в річку. Поруч були друзі, які врятували дівчину.

"Я відчула, як яскраво світить сонце, яке смачне повітря і що життя таке прекрасне", - зізналася артистка каналу "Україна", і додала, що поглянула в той день на світ іншими очима.

Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч здивувала заявою про COVID-19.

Також повідомлялося, що український співак ледь не загинув на зйомках кліпу.