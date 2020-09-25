Після удару в живіт я втратила дитину: моторошна історія тортур жінок у Білорусі

Протести в Білорусі (фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

Затримана молода дівчина розповіла про страшні тортури силовиками в Білорусі

В ночі найжорсткіших протистоянь у Білорусі 9-11 серпня силовики не жаліли нікого. Одна з таких страшних історій трапилася з молодою мамою Кариною Малиновською з міста Гродно. В ту ніч вона втратила другого не народженого ще малюка.

Дівчина розповідає, що 11 серпня її виволокли з машини прямо під будинком. Вона говорила по телефону з мамою, а силовики прийняли її за координатора. Карину відвезли в місцевий РВВС, пише kyky.org.

"Відвели в кабінет, де було багато міліціонерів. Зайшли ще двоє, один був у балаклаві. Другий, в цивільному, тут же вдарив мене по шиї так, що я відразу ж впала на підлогу", - розповідає дівчина.

Потім її змусили поставити підпис на протоколі. Дівчині погрожували, що заарештують її маму, заберуть дитину. Під час розмови хтось несподівано вдарив Карину в живіт:

"Я закричала, що вагітна, після цього мене закрили в камері. Через три години у мене почав сильно боліти живіт. Я просила викликати швидку, в черговий раз сказала, що вагітна", - зі сльозами на очах каже Карина.

Далі психологічний тиск продовжився з боку чоловіка і жінки. Карині сказали, що якщо вона не вагітна, її відведуть в "спортзал" - там затриманих били особливо жорстоко.

Карина Малиновська постраждала при затриманні 11 серпня (фото: kyky.org)

Дівчину оглянула лікар з РВВС і сказала - не впевнена в її вагітності.

"Я тоді їм заявила, що якщо зі мною щось станеться, вони будуть за це відповідати. Мабуть, мої слова їх переконали, тому що вони все ж викликали швидку", - розповідає Карина.

Її відвезли в лікарню, де лікар сказав, що є кіста і потрібна термінова госпіталізація. Тоді міліціонер пригрозила, що в лікарні Карину прикують наручниками до ліжка, а потім все одно повернуть у в'язницю. Або ж вона поїде в ізолятор і буде чекати суду там.

Дівчина вибрала другий варіант, і по дорозі просила, щоб її більше не били. Її вже не чіпали, але змушували дивитися, як б'ють чоловіків.

"Я відвертала обличчя, щоб не бачити побиттів, але один міліціонер весь час повертав його так, щоб я бачила, що відбувається. Це нагадувало кадри з фільму: гестапо в чорному б'є ні в чому невинних людей, жорстко, без жалю", - ділиться страшними спогадами дівчина.

Тоді Карині стало погано, "швидка" забрала дівчину в лікарню, де їй зафіксували розрив кісти і призначили термінову операцію. Згодом вона дізналася, що втратила вагітність.

У підписаному дівчиною протоколі було сказано, що вона нецензурно висловлювалася біля свого під'їзду, кричала і кидалася на людей, та ще й торгувала петардами. За ці "злочини" дівчині виписали штраф в 10 базових величин (270 білоруських рублів, майже 3 тис. грн). Зараз дівчина готується подавати апеляцію.

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