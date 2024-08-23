"УДАР Виталия Кличко" проводит патриотрический флешмоб: как приобщиться

"Присоединился к патриотическому флешмобу от партии "УДАР Виталия Кличко" - "Цвета Свободы". И вас призываю! В День Государственного флага и накануне Дня Независимости Украины давайте украсим все вокруг сине-желтыми цветами свободы", - призвал Артур Палатный.

Он отметил, что благодаря украинским защитникам цвета украинского флага уже развеваются на Курщине.

"Уверен, что скоро сине-желтые цвета вернутся в Донецк, Луганск, Севастополь, Симферополь. Слава Украине и смерть врагам!", – подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что партия "УДАР Виталия Кличко" инициировала патриотический флешмоб "Цвета Свободы". В УДАРе предложили в День Государственного флага и День Независимости разместить украинские флаги и сине-желтые ленты повсюду - на окнах и балконах домов, на автомобилях, на рюкзаках, сумках, на одежде и т.д.