RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"УДАР Виталия Кличко" проводит патриотрический флешмоб: как приобщиться

Фото: "УДАР Виталия Кличко" проводит патриотрический флешмоб (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украинцев призывают приобщиться к патриотическому флешмобу "Цвета Свободы" от "УДАРа Виталия Кличко".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook первого замглавы "УДАР Виталия Кличко", руководителя Центрального исполкома партии Артура Палатного.

"Присоединился к патриотическому флешмобу от партии "УДАР Виталия Кличко" - "Цвета Свободы". И вас призываю! В День Государственного флага и накануне Дня Независимости Украины давайте украсим все вокруг сине-желтыми цветами свободы", - призвал Артур Палатный.

Он отметил, что благодаря украинским защитникам цвета украинского флага уже развеваются на Курщине.

"Уверен, что скоро сине-желтые цвета вернутся в Донецк, Луганск, Севастополь, Симферополь. Слава Украине и смерть врагам!", – подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что партия "УДАР Виталия Кличко" инициировала патриотический флешмоб "Цвета Свободы". В УДАРе предложили в День Государственного флага и День Независимости разместить украинские флаги и сине-желтые ленты повсюду - на окнах и балконах домов, на автомобилях, на рюкзаках, сумках, на одежде и т.д.

Читайте РБК-Украина в Google News
УДАР