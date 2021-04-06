Вчителька розпалює міжнаціональну ворожнечу, називаючи кримських татар "зрадниками"

Жінка повідомила, що її дочка Саміра Алієва навчається в 4-му класі в селі Дачне Судакського району. Дитина отримала завдання від учительки літератури Руденко Олени Олексіївни підготувати вдома доповідь про бабусь і дідусів, які пройшли Другу світову війну.

Дитина розповіла класу історію своєї родини. Як прадід воював на фронті, де отримав серйозне поранення і повернувся додому в Крим. А невдовзі після повернення його сім'я була разом з іншим кримсько-татарським народом вислана з рідної землі.

У депортації дідусь помер через рік, а бабуся залишилася з п'ятьма дітьми, яких сама виростила, вивчила.

"Дочка коротко написала до скількох років бабуся дожила, скільки онуків, правнуків і праправнуків побачила і таким чином завершила свою розповідь, - пише мама школярки. - Під час її розповіді вчителька зупинила і сказала: "Зараз нехай Саміра закінчить, і я вам розповім через що кримських татар вислали".

При цьому в класі, якому вчителька доносила таку інформацію, вчиться дев'ять кримськотатарських дітей з 16-ти учнів.

"Я вам зараз розповім чому кримських татар вислали. Їх вислали тому, що вони були зрадниками, а їх зрада полягала в тому, що вони допомагали німцям, окупантам захопити Крим", - таку заяву зробила вчителька.

Мама дівчинки каже, що такі тези вчителька висуває не вперше, через що кримсько-татарські діти відчувають себе приниженими, отримуючи психологічну та моральну травму.