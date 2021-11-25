Вчителька початкових класів в Обухові б'є дітей на уроках: батьків умовляли мовчати

Дітей б'ють вже не перший рік

Педагог Обухівського ліцею № 4 Лариса Михайлівна вдарила першокласника головою об парту, ще одну дитину била по руках. Це сталося ще минулого року, але в школі інцидент просто зам'яли.

Адміністрація школи просила батьків нікуди не звертатися, а шкільний психолог вчила дітей не розповідати вдома про конфлікти.

На наступний рік ситуація повторилася і постраждав другокласник. Він росте без матері та батька, його вихованням займається бабуся Катерина. Жінка розповіла, що вчителька так била дитину, що у нього в роті було повно крові.

"Я відразу ж там у вестибюлі йому так вивернула губу, а там побито зубами", - повідомила бабуся другокласника.

Жінка спробувала поговорити з вчителькою телефоном, але та почала істерично кричати у відповідь. У школі розголосу не хотіли та почали просити бабусю нікуди не повідомляти про інцидент.

"Вона почала мене просити не йти нікуди, мовляв, ми все влаштуємо. І Вікторія Михайлівна почала просити, і секретарка. Ні, кажу, я піду", - розповіла бабуся Діми.

Виявилося, що Діма не єдиний, хто постраждав від рук вчительки. Діти в класі регулярно отримують стусани, приниження і жорстокість. Вони постійно скаржаться і навіть відмовляються ходити в школу.

Мама іншого другокласника після скарг сина прийшла в школу і слухала під дверима кабінету, як проходять уроки. Вона була шокована тим, що відбувається і почула, як психолог умовляє дітей не розповідати про інциденти батькам.

Що каже директор школи

Керівник навчального закладу заявила, що у психолога був урок-гра, де з дітьми говорили про друзів, дружбу і секрети, які не можна розповідати. Нібито це спеціальна програма для всієї початкової школи.

Батьки почали об'єднуватися і написали заяву про булінг в адміністрацію школи та в поліцію.

"Звичайно, ситуація абсолютна неприпустима для освітнього закладу і, як тільки було звернення батьків, ми, згідно із законодавством, скликали комісію нашу шкільну, запросили всіх учасників, тих людей, які були вказані в цій заяві, зібрали у них всі свідчення. Що могли на рівні школи, ми зробили", - заявила директор школи Вікторія Марченко.

А ось скандальний педагог весь цей час продовжує працювати в школі, хоча її могли звільнити або хоча б усунути від роботи.

Юристи стверджують, що за жорстоке поводження з дітьми директор має всі повноваження звільнити педагога за аморальну поведінку.

І, якщо директор цього не робить, значить покриває жорстоке поводження і булінг.

Що робити батькам в такій ситуації

Експерти пояснили, що в подібних ситуаціях потрібно спілкуватися зі школою та управлінням освіти виключно в письмовій формі. У такому випадку відповіді на заяви зобов'язані надати в письмовій формі.

Розмови усні батьків з директором і вчителем зазвичай нічим не закінчуються. Ситуацію намагаються зам'яти. А потім батькам важко довести, що вони кудись зверталися.

До дітей потрібно обов'язково прислухатися і відразу реагувати, якщо у них змінилася поведінка, питати про те, що відбувається в школі.

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