Вчений розповів, чому коронавірус у різні сезони має свої особливості

У різні пори року коронавірус використовує різні клітинні рецептори, щоб проникнути в організм людини. Тому ця інфекція в різні сезони поширюється по-різному.

"Ще в середині січня 2020 року, коли епідемія COVID-19 лише розгорялася в Ухані (Китай), за оцінкою швидкості поширення інфекції нам стало зрозуміло, що ця епідемія являє собою значно більш серйозну небезпеку, ніж спалах атипової пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV, або близькосхідного респіраторного синдрому, викликаного коронавірусу MERS-CoV", - розповів вчений

Найбільше інфекція поширювалася в успішних і великих країнах.

"Відповідно, в ініціативному порядку ми відстежуємо динаміку поширення епідемії в містах, які були (Ухань) залишаються одними з найбільш епідемічних осередків у світі (або, навпаки, вони були прикладом відносного благополуччя, яке теж вимагає пояснення). Також оцінювалася загальна динаміка епідемії в Україні, Італії, Великобританії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Швеції, Росії, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Іспанії, Португалії, Тунісі, Ізраїлі, Лівані, Саудівській Аравії, Катарі, ОАЕ, Ірані, Індії, Китаї, Японії, США, Канаді, Бразилії, Аргентині, Чилі, Південно-Африканській Республіці, Австралії, Нової Зеландії", - розповів Галицький

За словами вченого, зараз ми можемо спостерігати третю хвилю коронавірусу.

"У цей час розгортається вже третя хвиля епідемії COVID-19. Ми з упевненістю можемо ідентифікувати її саме як третю, ґрунтуючись на оцінці динаміки епідемії, так і на нашому висновку, що в різний час року коронавірус SARS-CoV-2 використовує не одні й ті ж клітинні рецептори, щоб проникнути в клітини організму", - поділився кандидат біологічних наук.