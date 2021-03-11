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Ученый рассказал, почему коронавирус в разные сезоны имеет свои особенности

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 08:18
Ученый рассказал, почему коронавирус в разные сезоны имеет свои особенности сс
Автор: Людмила Жукова

В разные времена года коронавирус использует разные клеточные рецепторы, чтобы проникнуть в организм человека. Поэтому эта инфекция в разные сезоны распространяется по-разному.

Такую точку зрения озвучил Национальной академии наук Украины Кандидат биологических наук Владимир Галицкий.

"Еще в середине января 2020 года, когда эпидемия COVID-19 только разгоралась в Ухане (Китай), по оценке скорости распространения инфекции нам стало понятно, что эта эпидемия представляет собой значительно более серьезную опасность, чем вспышки атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV, или ближневосточного респираторного синдрома, вызванного коронавируса MERS-CoV", - рассказал ученый.

Больше всего инфекция распространялась в успешных и крупных странах.

"Соответственно, в инициативном порядке мы отслеживаем динамику распространения эпидемии в городах, которые были (Ухань) остаются одними из самых эпидемических очагов в мире (или, наоборот, были ли они примером относительного благополучия, которое тоже требует объяснения). Также оценивалась общая динамика эпидемии в Украине, Италии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Швеции, России, Германии, Швейцарии, Австрии, Испании, Португалии, Тунисе, Израиле, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Иране, Индии, Китае, Японии, США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Чили, Южно-Африканской Республике, Австралии, Новой Зеландии", - рассказал Галицкий.

По словам ученого, сейчас мы можем наблюдать третью волну коронавируса.

"В это время разворачивается уже третья волна эпидемии COVID-19. Мы с уверенностью можем идентифицировать ее именно как третью, основываясь как на оценке динамики эпидемии, так и на нашем выводе, что в разное время года коронавирус SARS-CoV-2 использует не одни и те же клеточные рецепторы, чтобы проникнуть в клетки организма", - поделился кандидат биологических наук.

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