Вчений світового рівня: помер головний "бабакознавець" України

Віктор Токарський (Фото: kharkov.politeka.net)

Професор Віктор Токарський "перекладав" прогнози харківського бабака Тимка з 2004 року

Український вчений Віктор Токарський помер у Харкові у віці 65 років - професор-біолог був хранителем знаменитого "синоптика" і провісника погоди бабака Тимка.

Віктор Арсенович 2 лютого відзначив свій день народження, а сьогодні його серце зупинилося. Природоохоронець помер після тривалої хвороби - у нього була пухлина в поперековому відділі хребта.

Через проблеми зі здоров'ям останні два роки він не був присутній у момент пробудження звіра, чий прогноз на весну українці чекають на початку лютого - Тимка III від зимового сну будила дочка доктора біологічних наук Надія.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні, на превеликий жаль, пішов з життя ініціатор і один із засновників національного природного парку "Дворічанський" Токарський Віктор Арсентійович. Прекрасна чуйна людина, науковець світового рівня, природоохоронець", - пишуть співробітники Дворічанського національного природного парку на сторінці в Facebook.

Віктор Токарський працював завідувачем кафедри зоології та екології тварин харківського національного університету імені Ст. Н. Каразіна. Також він керував біостанцією університету, на якій працював відразу після закінчення навчання в 1981 році. Біолог практично все життя присвятив охороні та збереженню природи українських степів.

Вчений займався бабаками. З 2004 року ці тварини почали радувати українців своїми "прогнозами" на прихід весни, а Віктор Арсенович був їхнім головним тлумачем.

Віктор Токарський та сурк Тимко (Фото: vecherniy.kharkov.ua)

Близько двох років тому у професора діагностували тяжке захворювання, а на проведення операцій потрібні були значні суми. Близькі та знайомі Токарського ініціювали збір коштів, щоб учений не виявився прикутий до ліжка. І незабаром після важкої операції він відправився зі своїми студентами в "поле" на практику в Карпати і на Волинь. Знайомі Віктора Арсенійовича відзначали незвичайну силу волі науковя і любов до своєї роботи.