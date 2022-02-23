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Дієтолог назвала зелень, яка сприяє схудненню та знижує ризик серцевих захворювань

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Середа 23 лютого 2022 16:25
Дієтолог назвала зелень, яка сприяє схудненню та знижує ризик серцевих захворювань Шпинат сприяє схудненню (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто після зими усі активно готують своє тіло до літа. Тому фахівці назвали ефективний для схуднення листовий овоч. Ця зелень є корисною не лише для травлення, а й здатна знизити ризик серцевих захворювань, кров'яний тиск і рівень холестерину.

Про це пише Сleanseclub.

Зокрема, королем листових овочів вважається шпинат. За словами дієтолога Дженні Чемпіон, шпинат є лідером серед інших овочів для схуднення.

Також вона додала, що шпинат супернизькокалорійний, 100 грамів сирого шпинату містять лише 23 калорії.

До того ж у зелені дуже мало вуглеводів, що сприяє зменшенню ваги. Відомо, що 100 грамів сирого шпинату містять 143 грами вуглеводів. Цей листовий овоч здатний наситити організм на довгий час.

Дієтолог назвала зелень, яка сприяє схудненню та знижує ризик серцевих захворюваньШпинат сприяє схудненню (freepik)

Окрім того, продукт містить високий вміст та клітковини забезпечує тривале почуття ситості та регулярне випорожнення.

Однак дієтолог попереджає про негативні наслідки надмірного споживання шпинату. Зазначається, що він може порушити роботу щитоподібної залози або призвести до утворення каменів у нирках.

Тому найкраща добова порція листової зелені - 300 грамів.

Шпинат захищає від пошкоджень слизової оболонки, повертає в норму вуглеводний обмін, бере участь у виготовленні важливих для організму гормонів та допомагає схуднути.

Людям, які часто потерпають від стресів, шпинат допомагає відновити спокій та працездатність. Він добре перетравлюється та швидко засвоюється, на відміну від іншої зелені.

Раніше ми повідомляли, що дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я.

Також ми писали, що експерти назвали продукти, які не можна мити перед приготуванням.

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