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Вчені з'ясували, скільки часу після одужання людина продовжує поширювати вірус

Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели експеримент та з'ясували, що приблизно у 8% тих, хто перехворів на COVID-19, вірус все ще продовжує залишатися активним.

Так, у середньому вірус залишався активним в організмі приблизно місяць, повідомляє Frontiers in Medicine.

Також у деяких людей ПЛР-тест показував позитивний результат ще майже 2 місяці після недуги, а у виняткових випадках – до 7 місяців.

Що показав експеримент

У експерименті взяли участь 38 чоловіків та жінок, які перехворіли на COVID-19 у легкій формі. Зокрема, з десятого дня після встановлення діагнозу, фахівці оцінювали присутність коронавірусу у зразках мазків з носа.

Зокрема, було троє людей, які показували позитивний результат тривалий час. У двох період склав понад 70 днів, а в одного чоловіка – 232 дні.

Вчені хотіли з'ясувати наскільки ефективний період самоізоляції. А результати нового дослідження особливо важливі для профілактики COVID-19 серед хворих, які можуть поширювати вірус довгий час, навіть не підозрюючи про це.

За словами вченого Марієлтона Дош Пассос Куня, спостереження показали, що приблизно 8% інфікованих COVID-19 можуть передавати вірус понад два місяці. До того ж симптоми у них будуть відсутні.

Як протікає захворювання

Зазначимо, якщо захворювання протікає в легкій формі, запалення легенів не розвивається й весь патологічний процес обмежується слабо вираженими симптомами. У таких випадках температура може підійматися незначно або взагалі залишатися в межах норми.

А при важких формах захворювання стан пацієнта швидко погіршується, підіймається дуже висока температура, з'являється непродуктивний сильний кашель, розвивається дихальна недостатність. Стан хворого значно погіршується, якщо є супутні захворювання.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо підтвердили COVID.

Також ми писали, що лікар пояснила українцям, як посилити імунітет і захиститися від COVID-19 під час пандемії.

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