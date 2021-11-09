Вчені з'ясували, які напої не можна пити після 40: багато з них вважаються корисними

Фруктовий сік

Навіть натуральні соки, незважаючи на корисні елементи, дуже солодкі через фруктозу, з якою потрібно бути обережніше.

Замініть соки з цитрусових водою з часточкою апельсина, лимона, грейпфрута. А замість соків з інших фруктів віддайте перевагу цілим подам - і вітаміни отримаєте і корисну клітковину.

Лимонад

Солодка газована вода - ворог для будь-якої вікової категорії, але після 40 років його точно потрібно викреслити з раціону.

У ньому занадто багато цукру, калорій, а користі дуже мало.

Знежирене молоко

Хоча такий напій вважається низькокалорійним - користі від нього дуже мало. Адже більшість вітамінів - жиророзчинні.

Знежирений напій вам точно не допоможе засвоїти перелік корисностей, перерахованих на упаковці.

Виберіть звичайне молоко, воно і на смак приємніше, та й користі в ньому більше.

Питний йогурт

Пробіотики з йогуртів відмінно підтримують здоров'я кишечника. Але потрібно купувати правильний кисломолочний напій.

Йдеться про йогурт, в якому немає цукру і фруктових наповнювачів з барвниками, підсолоджувачами і так далі.

Проносний чай

Так, такий напій допоможе вам швидше очиститися, але разом з тим позбавить вас і від корисних вітамінів і мінералів.

При цьому експерти кажуть, що надмірне споживання проносних напоїв в більшості випадків призводить до дефіциту поживних речовин і навіть різних хвороб.