Вчені з'ясували, які напої не можна пити після 40: багато з них вважаються корисними

Вчені розповіли, якими напоями не можна захоплюватися, якщо ви перетнули віковий рубіж в 40 років. Щоб не було труднощів зі здоров'ям, краще переглянути свій раціон.
Про це пише портал Eat This, Not That.
Навіть натуральні соки, незважаючи на корисні елементи, дуже солодкі через фруктозу, з якою потрібно бути обережніше.
Замініть соки з цитрусових водою з часточкою апельсина, лимона, грейпфрута. А замість соків з інших фруктів віддайте перевагу цілим подам - і вітаміни отримаєте і корисну клітковину.
Солодка газована вода - ворог для будь-якої вікової категорії, але після 40 років його точно потрібно викреслити з раціону.
У ньому занадто багато цукру, калорій, а користі дуже мало.
Хоча такий напій вважається низькокалорійним - користі від нього дуже мало. Адже більшість вітамінів - жиророзчинні.
Знежирений напій вам точно не допоможе засвоїти перелік корисностей, перерахованих на упаковці.
Виберіть звичайне молоко, воно і на смак приємніше, та й користі в ньому більше.
Пробіотики з йогуртів відмінно підтримують здоров'я кишечника. Але потрібно купувати правильний кисломолочний напій.
Йдеться про йогурт, в якому немає цукру і фруктових наповнювачів з барвниками, підсолоджувачами і так далі.
Так, такий напій допоможе вам швидше очиститися, але разом з тим позбавить вас і від корисних вітамінів і мінералів.
При цьому експерти кажуть, що надмірне споживання проносних напоїв в більшості випадків призводить до дефіциту поживних речовин і навіть різних хвороб.
Раніше вчені розповіли, який алкоголь вважається найшкідливішим для печінки.