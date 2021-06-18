Вчені зробили несподівану заяву про користь відеоігор: вирішать проблеми зі здоров'ям

Як розповів керівник дослідження Марк Кемпбелл, є докази, що підтверджують ефективність відеоігор в поліпшенні психічного здоров'я. Найкращі результати вони показують при лікуванні депресії та тривожності.

"Варто розглядати комерційні відеоігри як потенційну альтернативу для поліпшення різних аспектів психічного здоров'я", - зазначив Кемпбелл.

На думку вчених звичайні відеоігри можуть забезпечити недорогий і простий доступ для розв'язання проблем з психічним здоров'ям.

"Загальна доступність і поширеність комерційних відеоігор в сучасному суспільстві робить їх неоціненним засобом спілкувань людей з психічними розладами, незалежно від віку і статі, і з обмеженим доступом до психіатричної допомоги, що особливо актуально під час нинішньої пандемії COVID-19", - відзначають вчені.

Відеоігри у віртуальній реальності чудово підходять для лікування когнітивно-поведінкових методів лікування депресії та тривожних розладів. Ці технології та керованість віртуального середовища можуть стати прекрасним способом для використання в психотерапії.