Вчені зробили гучну заяву про Стоунхендж: більше не таємниця

Вчені з'ясували походження масивних каменів, які утворюють Стоунхендж, і змогли розгадати одну з головних загадок, що оточують цю мегалітичну споруду (кромлех) в графстві Вілтшир у Великій Британії.

Археологи та геологи провели кілька століть, обговорюючи походження матеріалів, які використовувалися для спорудження культової пам'ятки неолітичної, і нарешті змогли досягти важливого результату. Стаття про дослідження опублікована в журналі Science Advances.

Використовуючи ряд хімічних аналізів, автори дослідження пропонують досить переконливі докази того, що величезні валуни споруди були отримані з місця, званого Вест-Вудс, приблизно за 25 кілометрів від самого пам'ятника. Про це пише FLScience.

Стоунхендж містить камені різних типів та розмірів. Основна архітектура пам'ятника складається з величезних сланцевих мегалітів, зазвичай відомих як сарсени, в той час як безліч дрібних каменів, званих блакитними камінням, також зустрічаються по всьому кам'яному колу. Передбачається, що кромлех спочатку містив близько 80 сарсенів, хоча зараз на місці збереглося лише 52.

Попередні дослідження прояснили, що чимало блакитних каменів були перенесені в різні точки їх походження, причому деякі з них були перевезені будівельниками Стоунхенджа на відстань понад 200 кілометрів із місць в Уельсі.

Водночас досі залишалося незрозумілим, звідки взялися сарсени - існувало безліч припущень, але мало реальних доказів щодо походження цих колосальних валунів. Щоб остаточно розгадати таємницю, дослідники використовували метод, що називається портативна рентгенофлуоресцентна спектрометрія, для аналізу хімічного складу сарсенів, які залишилися. Їх також порівняли один з одним, щоб визначити ступінь їх варіабельності хімічної.

З'ясувалося, що 50 з 52 сарсенів мали загальний хімічний склад, що вказує на одне місце походження. Щоб точно визначити цю спільну точку, автори дослідження порівняли геохімічний підпис одного з цих каменів зі знаками інших сарсенів з усієї Британії. Так їм вдалося ідентифікувати Вест-Вудс (розташований на північ від Стоунхенджу) як джерело масивних каменів.

Одночасно з'являються й інші питання, на які автори дослідження не можуть поки відповісти: звідки взялися інші 2 сарсени (відомі як Камінь 26 і Камінь 160) і де їх "батьківщина".

З іншого боку, результати цього дослідження підтверджують, що інші 50 сарсенів, ймовірно, всі були доставлені на місце одночасно. Що дозволяє припустити, що вони були зібрані під час однієї фази будівництва. А це спростовує попередню теорію про те, що спочатку спорудили один сарсен, а інші були привезені здалеку пізніше.

Незважаючи на останні відкриття, що стосуються історії Стоунхенджа, вчені досі не можуть підтвердити, хто збудував стародавній пам'ятник та якій меті він служив.

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