Вчені розповіли, який напій може зробити вас розумнішими

Мозок здорових дорослих людей швидше відновлюється і краще справляється з комплексними завданнями, якщо людина споживає флаваноли какао. Таку думку висловили вчені у статті, опублікованій в журналі Science Tech Daily.

Попередні дослідження показали, що вживання продуктів, багатих флаванолами, можуть мати позитивний вплив на судинну систему, а також когнітивні функції у молодих здорових дорослих людей.

"Флаваноли - це маленькі молекули, які є в багатьох фруктах і овочах, а також у какао. Вони надають фруктам і овочам яскравий колір, і вони, як відомо, приносять користь судинній системі. Ми хотіли дізнатися, чи приносять флаваноли користь мозку і чи може це спричинити позитивний вплив на когнітивні функції", - сказала Катаріна Рендейро, дослідник і викладач кафедри харчових наук в Університеті Бірмінгема.

Команда набрала дорослих некурящих людей без захворювань головного мозку, серця, судин або органів дихання, міркуючи, що будь-які ефекти, що спостерігаються при відсутності хвороб, забезпечать надійні докази того, що дієтичні флаваноли можуть поліпшити функцію мозку у здорових людей.

Вчені давали учасникам какао з низьким і високим вмістом флаванола. Ні учасники, ні дослідники не знали, який тип какао споживався в кожному з випробувань. Через дві години після вживання какао кожен з учасників вдихав повітря з 5% вмістом вуглекислоти, що в 100 разів перевищує нормальну концентрацію в повітрі (це стандартний метод для дослідження судинної системи мозку для визначення його реакції). Організм зазвичай реагує збільшенням припливу крові до мозку.

Також за допомогою функціональної інфрачервоної спектроскопії, команда зміряла оксигенацію в лобовій корі, області мозку, яка відіграє ключову роль у плануванні, регулюванні поведінки і прийняття рішень. Дослідники також ставили перед учасниками складні завдання, які вимагали від них управління іноді суперечливими або конкуруючими вимогами.

Більшість учасників мали більш сильну і швидку реакцію оксигенації мозку після дії флаванолів какао, ніж у вихідному стані або після вживання какао без флаванолів, виявили дослідники.

"Рівні максимальної оксигенації були більш ніж в три рази вище в какао з високим вмістом флаванола порівняно з какао з низьким вмістом флаванола, і реакція оксигенації була приблизно на одну хвилину швидше", - говорить Рендейро.

Після прийому флаванолів какао учасники також краще справлялися із самими складними когнітивними тестами, правильно вирішуючи завдання на 11% швидше, ніж у вихідному стані або, коли вони споживали какао з пониженим вмістом флаванолів. Однак не було ніякої відчутної різниці в продуктивності на більш легких завданнях.

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