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Часте застосування цих ліків загрожує неприємним наслідком: постраждають вуха і голова

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Четвер 10 лютого 2022 16:47
Часте застосування цих ліків загрожує неприємним наслідком: постраждають вуха і голова Фото: Які ліки викликають шум у вухах і голові (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Медики повідомили, що часте вживання знеболюючих засобів збільшує ризик виникнення шуму у вухах. Це стосується безрецептурних препаратів, які часто вживають від головного болю і під час застуд.

Про це йдеться в результатах дослідження Brigham and Women’s Hospital.

Як повідомляють вчені, щоденне вживання анальгетиків збільшує ризик тінітуса на 20%. Мається на увазі препарати на зразок аспірину, парацетамолу або нурофену.

Тінітус - це шум у вухах або голові. Пацієнти описують такі звуки як хлопки, тупіт, дзвін, щебетання птахів, свист або рев. Деякі описують це як звуки товарного поїзда, який катається з ревом в голові. І такий стан спостерігається у 10% жителів Землі.

Дослідники проаналізували дані медичних записів майже 70 тисяч жінок від 30 до 45 років, за якими спостерігали більше ніж 20 років.

Виявилося, що прийом препаратів з парацетамолом збільшує ризик шуму в голові на 18%. Регулярний прийом нестероїдних протизапальних ліків - на 17%. А прийом помірних доз аспірину (100 мг на день) підвищує ризик розвитку дзвону у вухах і голові на 16%.

Медики підкреслили, що повна відмова від парацетамолу, аспірину і нурофену не завжди може допомогти, оскільки ці ліки часто входять до складу засобів від застуди та нежиті.

Що ще може викликати дзвін у вухах

Фантомний шум у вухах може бути пов'язаний з багатьма захворюваннями. І вплив на мозок протягом тривалого часу може привести навіть до втрати слуху.

Шум у вухах може викликати скупчення сірки в вушному каналі, інфекція вуха або носових пазух, проблеми зі скронево-нижньощелепним суглобом. А також – алергія, пухлини, проблеми з серцем, хвороби щелепи та шиї.

При появі такого симптому, варто переглянути препарати, які ви вживаєте дуже часто. І обов'язково - пройти огляду у ЛОРа.

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