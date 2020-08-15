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Вчені запропонували лікувати COVID-19 за допомогою радіотерапії: є побічні ефекти

Субота 15 серпня 2020 13:33
Вчені запропонували лікувати COVID-19 за допомогою радіотерапії: є побічні ефекти
Коронавірус хочуть лікувати за допомогою радіотерапії (колаж РБК-Україна)
Автор: Дарья Русина

Деякі вважають, що методика пов'язана з підвищеним ризиком розвитку раку

Дослідники з Канади і США стверджують, що вилікувати коронавірус 2020 можна буде за допомогою радіотерапії. Про це інформує журнал Radiotherapy and Oncology.

Вчені з відділення медичної фізики Онкологічного центру Джека Аді в Канаді повідомили про здібності низьких доз рентгенівських променів знижувати смертність від пневмонії в середньому приблизно на 20%.

При цьому, наукова група з Інституту раку Університету Еморі, який розташований в США, вже випробувала цю методику на пацієнтах з СOVID-19, отримавши обнадійливі результати.

Для дослідження взяли 20 пацієнтів, 10 з яких лікувалися за допомогою променевої терапії. Ті, що отримали експериментальне лікування, видужували значно швидше: три дні проти 12 днів в контрольній когорті.

Час до виписки зі стаціонару було також скорочено до 12 днів, поки пацієнтів з іншої групи виписували приблизно на 20-й день. Деякі фахівці вважають, що методика не зовсім надійна та потребує ще кількох випробувань.

До того ж, радіологи вважають, що в подібному лікуванні присутні серйозні побічні ефекти: променева терапія в низьких дозах може зменшити запалення, проте вона також вбиває B - і T-клітини імунної системи, які вкрай важливі для боротьби з коронавірусом.

Важливо не забувати, що у більшості хворих COVID-19 спостерігаються легкі або помірні симптоми, а тому одужання відбувається без специфічного лікування.

Нагадаємо, що у ВООЗ розповіли, чи можна заразитися коронавірусом через продукти.

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