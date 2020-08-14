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Чи можна заразитися коронавірусом через продукти: у ВООЗ дали остаточну відповідь

П'ятниця 14 серпня 2020 13:39
Чи можна заразитися коронавірусом через продукти: у ВООЗ дали остаточну відповідь
Можна підчепити коронавірус через продукти (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У ВООЗ розповіли, чи можна заразитися COVID-19 через продукти харчування

Багато українців занепокоєні збільшенням захворювання коронавірусом в країні і задаються питанням, чи можна підчепити COVID-19 через продукти харчування. Керівник надзвичайних програм ВООЗ Майк Райан повідомив, що людям можна не боятися зараження інфекцією через продукти. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Відзначимо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Китаї коронавірус виявлений на ринку в креветках та інших морепродуктах.

Зазначимо, що заяву аналогічного змісту розповсюдило Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, в якому зазначається, що поки немає ніяких доказів того, що люди можуть заразитися COVID-19 через продукти харчування.

"Це дійсно респіраторний зв'язок, від людини до людини. На даний момент немає ніяких доказів, що вказують на те, що їжа або громадське харчування стали рушійною силою епідемії", - сказав керівник відділу реагування на спалахи та профілактики Центрів США з контролю та профілактики захворювань доктор Ян Вільямс.

Нагадаємо, що коронавірус в основному поширюється через респіраторні краплі, коли інфікована людина кашляє, чхає чи розмовляє, перебуваючи в межах 1,8 метрів від іншої людини. Найбільш дієві способи запобігти поширення - це дотримуватися соціальної дистанціх, носити маску, ретельно мити руки і прикриватися при кашлі або чханні.

Як ми раніше писали, в Україні черговий антирекорд за коронавірусу.

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