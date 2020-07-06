Вчені показали, що буде з людиною при постійній віддаленій роботі: фото шокують

Вчені з Великобританії показали, як буде виглядати людина, якщо вона до кінця свого життя буде працювати віддалено. Як відомо, у зв'язку з пандемією коронавірусу багато співробітники перейшли на дистанційну форму роботи, і офісне крісло змінилося домашнім стільцем.

Як пише Daily Mail, для того, щоб проілюструвати вплив сидячого способу життя на організм командою клінічних психологів та експертів з фітнесу була створена модель "Сьюзен".

Судячи з представленої моделі, Сьюзен страждає від ожиріння, у неї подвійне підборіддя, проблеми зі спиною, поганий зір, а також у неї випадає волосся. Також від постійного перебування за комп'ютером у Сьюзен червоні очі і багато зморшок на обличчі.

Всі ці проблеми виникають у людини, яка постійно працює з дому в сидячому положенні і використовує комп'ютер.

Вчені показали, як буде виглядати людина при постійній роботі вдома (фото: dailymail.co.uk)

Щоб не перетворитися на Сьюзен, співробітникові потрібно дотримуватися певних правил. Важливо розробити відповідний собі розпорядок дня і дотримуватися його. Не варто забувати і про спілкування з людьми - не треба обмежувати себе в соціальних контактах, адже зараз їх легко підтримувати в соцмережах. Також важливо не забувати і про фізичні вправи, прогулянки.

Намагайтеся дотримуватися здорового способу життя, правильно харчуватися і іноді тренуватися - тоді все буде добре.

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