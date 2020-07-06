Ученые показали, что будет с человеком при постоянной удаленной работе: фото шокируют

Ученые из Великобритании показали, как будет выглядеть человек, если он до конца своей жизни будет работать удаленно. Как известно, в связи с пандемией коронавируса многие сотрудники перешли на дистанционную форму работают, и офисное кресло сменилось домашним стулом.

Как пишет Daily Mail, для того, чтобы проиллюстрировать влияние сидячего образа жизни на организм командой клинических психологов и экспертов по фитнесу была создана модель "Сьюзен".

Судя по представленной модели, Сьюзен страдает от ожирения, у нее двойной подбородок, проблемы со спиной, плохое зрение, а также у нее выпадают волосы. Также от постоянного пребывания за компьютером у Сьюзен красные глаза и много морщин на лице.

Все эти проблемы возникают у человека, который постоянно работает из дому в сидячем положении и использует компьютер.

Ученые показали, как будет выглядеть человек при постоянной работе дома (фото: dailymail.co.uk)

Чтобы не превратиться в Сьюзен, сотруднику нужно придерживаться определенных правил. Важно разработать подходящий себе распорядок дня и придерживаться его. Не стоит забывать и об общении с людьми - не нужно ограничивать себя в социальных контактах, ведь сейчас их легко поддерживать в соцсетях. Также важно не забывать и о физических упражнениях, прогулках.

Старайтесь придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться и иногда тренироваться - тогда все будет хорошо.

Как мы ранее писали, ученые назвали продукты, ускоряющие старение.