ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені приголомшили прогнозом: коронавірус залишиться з нами назавжди

STYLERКоронавірус    29.04.2020 - 12:59
Вчені приголомшили прогнозом: коронавірус залишиться з нами назавжди
Коронавірус буде з'являтися кожен рік (колаж РБК-Україна)

Китайські вчені повідомили, що коронавірус тепер нікуди не зникне

Коронавірус в світі інфікував понад три мільйони людей, але в деяких країнах його поширення вже почало припинятися. Держави почали послаблювати карантинні заходи та повертатися до колишнього життя. Але китайські вчені попереджають, що розслаблятися ще зарано, через те, що COVID-19 залишиться з нами назавжди. Інфекція буде повертатися кожен рік і стане сезонною, такою як грип.

Як повідомляє таблоїд Daily Mail, до такого висновку прийшла група вірусологів з КНР на чолі з директором Інституту біології патогенів з Китайської академії медичних наук Джин Ци.

"Швидше за все, це епідемія, яка довгий час вже співіснує з людьми, стане сезонною і буде підтримуватися в людському тілі", – розповів медик.

Вчені впевнені, що в майбутньому все більше випадків зараження будуть проходити безсимптомно і багато людей будуть просто переносниками інфекції. Фахівці думають, що наступ літа зовсім не скоротить захворюваність, тому, що вірус не боїться температури.

Начальник відділу інфекційних захворювань Першої лікарні Пекінського університету Ван Гуйцян ще раз нагадав результати останніх досліджень - вірус чутливий до тепла, але він піддається впливу температури 56 градусів за Цельсієм протягом 30 хвилин, а погода ніколи не стане такою спекотною.

Як ми раніше писали, вчені розповіли, чому симптоми коронавірусу різні у всіх людей.

Литва вводить кримінальну відповідальність за порушення самоізоляції У ВР з'явився текст закону Кабміну про запобігання поширенню Covid-19 у в'язницях
Новини України Коронавірус
Lite
On Top