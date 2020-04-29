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Вчені пояснили, чому симптоми коронавірусу різні: передаються у спадок

STYLERЖиття    29.04.2020 - 11:37
Вчені пояснили, чому симптоми коронавірусу різні: передаються у спадок
Вчені зробили відкриття у вивченні коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, чому симптоми коронавіруса різні у всіх людей

Коронавірус у світі інфікував більше 3 мільйонів людей. Заражені COVID-19 весь час повідомляють про нові симптоми інфекції. У людей перебіг хвороби може проходити абсолютно по-різному. Найпоширенішими ознаками цієї хвороби є висока температура, кашель, слабкість, біль в грудях і животі. Саме на ці симптоми слід звернути увагу при постановці діагнозу.

Вчені з Великобританії, а саме з Гарвардського університету і Королівського коледжу Лондона зробили відкриття. Вони встановили, що частина симптомів може передаватися у спадок. Про це повідомляє ArsTechnica.

Фахівці з'ясували, що в генетиці деяких людей також є компонент, який впливає на тестування на COVID-19. Він іноді може впливати на неправильний результат тестування.

Експерти впевнені, що діагностування пацієнтів з цим компонентом може мати похибку від 30 до 80 відсотків.

Проте результати дослідження піддали сумніву, через те, що вони були отримані через мобільний додаток, тому у вчених є дані тільки про молодих пацієнтів. Також похибкою може і бути в те, що дослідження проходило в дуже короткий проміжок часу, з 25 березня по 3 квітня.

За минулий день коронавірус був виявлений у 456 українців, а загальна кількість інфікованих з початку епідемії наближається до 10 тис. На цей час діагностовано 9866 випадків COVID-19. Число видужалих на 29 квітня досягло 1103 осіб (111 нових випадків одужання за минулу добу).

Як ми раніше писали, експерт озвучив прогноз для України після карантину.

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