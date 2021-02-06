Вчені пояснили, чому можна повторно заразитися на COVID-19

Вчені висловилися про повторні зараження на коронавірус (колаж РБК-Україна)

Повторно заразитися коронавірусом сильно ризикують люди з ослабленим імунітетом після першої хвороби, яка протікала у важкій формі, а також через реактивізацію залишків інфекції в організмі людини.

Про це йдеться в дослідженні вчених, опублікованій в журналі BMJ Case Reports, пише Deccan Herald.

Як зауважують фахівці з Медичної школи Єльського університету в США, перше важке інфікування COVID-19 може супроводжуватися легшими симптомами вже вдруге.

Вчені описали випадок із 40-річним чоловіком, який був госпіталізований з легкою формою коронавірусної хвороби через 4 місяці після першого нападу важкої хвороби у квітні 2020 року.

У пацієнта був добре контрольований діабет 2 типу, недостатня активність щитовидної залози та ожиріння - все це є відомими фактори ризику важкої інфекції COVID-19. Повідомляється, що під час першого нападу інфекції він був госпіталізований з утрудненим диханням та пронизливим хрипом. У чоловіка також розвинулася дихальна недостатність, і йому була потрібна штучна вентиляція легенів і антикоагулянти, а також різні інші ліки, які використовуються для лікування COVID-19. Вже після виписки з лікарні через три місяці він знову дав позитивний результат на коронавірус і був госпіталізований з задишкою та періодичними нападами задухи.

Автори дослідження вважають, що легші симптоми вдруге можуть бути викликані залишковим імунітетом від першої важкої інфекції.

Водночас вчені визнають, що потрібні більш ретельні дослідження і спостереження для підтвердження гіпотези, що зниження імунітету або відсутність антитіл після першого епізоду інфекції SARS-CoV-2 може сприяти повторному інфікуванню.

Раніше ми писали про те, що вчені зробили заяву про COVID і вакцини, і розповіли, чи захистять антитіла від повторного зараження.

Нагадаємо також, що нещодавно вчені назвали захворювання, яке підвищує ризик смертності від COVID-19 втричі.