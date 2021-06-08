Вчені пояснили, чому не всі люди хворіють на коронавірус: вся справа в генетиці

Дослідження провели в університеті Ньюкасла у Великобританії. Вони набрали кілька контрольних груп добровольців в чотири групи: без симптомів, з мінімальними симптомами, з яскраво вираженими симптомами та з важким перебігом захворювання.

При проведенні різних аналізів і тестів, вчені виявили, що ген HLA-DRB1 * 04: 01 в три рази частіше зустрічається у людей, які перехворіли на коронавірус майже без симптомів і про захворювання дізналися тільки з аналізу на COVID-19. І за словами вчених, люди з цим геном мають певний захист від важких форм коронавірусу.

Варто відзначити, що даний ген має певне географічне розташування і зустрічається не у всіх жителів Землі, найчастіше – на півночі та заході Європи.

"Це говорить про те, що населення європейського походження з більшою ймовірністю залишиться безсимптомним, але все ж буде передавати хворобу сприйнятливим групам населення", - відзначають вчені.

Як розповів доктор Карлос Ечеваррія з Інституту трансляційних і клінічних досліджень Університету Ньюкасла, результати роботи вчених дуже важливі, через те, що це дає пояснення, чому деякі люди здатні заражатися коронавірусом, але їм не хворіти.

"Це може привести нас до генетичного тесту, який може вказати, кого нам потрібно вакцинувати в першу чергу", - пояснив доктор.