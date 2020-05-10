Вчені виявили новий спосіб передачі СOVID-19: усі подробиці

Коронавірус у всьому світі діагностували у понад 4 мільйонів осіб. При цьому в Україні кількість заражених нараховує 15 232 осіб. Американські вчені заявили, що СOVID-19 можна заразитися через очі та сльози.

За словами експертів, коронавірус містить білок, який використовується для зв'язування з людськими клітинами, в тому числі й клітинами в очах. Дане дослідження провела команда вчених, яка очолюється Медичною школою Університету Джона Хопкінса.

Вчені прийшли до такого висновку після того, як порівняли аналізи з очей десяти померлих від коронавірусу, з аналізами людей, які не були заражені СOVID-19. Про це повідомляє Daily Mail.

З'ясувалося, що коронавірус фіксується на рецепторах ACE-2, які знаходяться в дихальних шляхах і легенях. Але річ у тім, що їх виробляють і очі, і це дозволяє коронавірусу проникати в організм.

Якщо інфікований чхне або кашляне, і краплі потраплять комусь на очі, то людина може заразитися. При цьому сльози також можуть поширювати коронавірусну інфекцію.

За словами вчених, це пояснює, чому у деяких інфікованих виявлено кон'юнктивіт - запалення слизової оболонки ока при попаданні в неї мікробів.

Нагадаємо, що в Нью-Йорку троє маленьких дітей померли від загадкового синдрому, який був викликаний коронавірусом.