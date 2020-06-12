Вчені виявили носорогих драконів, яких вважали вимерлими: що відомо про рептилію

Біологи виявили носорогого дракона (Фото: sciencenews.org)

Рідкісну рептиліяю вперше з 1891 року було виявлено на півночі Суматри

Вчені виявили на індонезійському острові Суматра носорогого дракона - дуже рідкісну ящірку Модільяні (Harpesaurus modiglianii), яку не бачили вже близько 130 років.

Рептилія належить до сімейства ящірок Agamidae, які зазвичай називають ящірками-драконами, і включають такі види, як бородаті дракони. Про це пише Science News.

Як зазначав герпетолог з Тель-Авівського університету Ший Мейра, багато ящірок-драконів живуть в невеликих важкодоступних місцях, що ускладнює вивчення рептилій. За його словами, існує 30 видів агамідів, які ніколи не були помічені відтоді, як вони були вперше описані в 1891 році.

Носорогий дракон отримав свою "наукову" назва Harpesaurus modiglianii на честь італійського дослідника Еліо Модільяні в 1933 році, який досліджував рептилію.

Як йдеться в дослідженні, опублікованому в Taprobanica: The Journal of Asian Biodiversity, в червні 2018 року герпетолог Тасун Амарасінгхе з незалежним біологом, фахівцем по дикій природі Чедунасом Адха Путрою проводили роботи в гірському районі, що оточує озеро Тоба в Індонезії, на півночі Суматри. Біля озера, яке заповнює кальдери супервулкана, Путра виявив мертву ящірку з цікавими морфологічними особливостями, але він не був упевнений, що це було. Зразок відправили в Джакарту. Там і з'ясувалося, що це ящірка Модільяні.

Ця ілюстрація ящірки Модільяні - носорогого дракона - була зроблена в 1933 році на основі оригінальної ящірки, вперше знайденої в 1891 році (Фото: sciencenews.org)

Амарасінгхе попросив Путру повернутися в кальдеру і подивитися, чи є там живі особини. За словами біолога, через п'ять днів Путра знайшов те, що шукав. Він сфотографував ящірку та виміряв розміри і форму її частин тіла, таких як довжина її носового рогу та голови. Він також спостерігав за поведінкою, перш ніж випустити дракона в ту ж ніч.

Використовуючи ці дані, Амарасінгх порівняв ящірку з тією, що була описана в 1933 році, і дійшов висновків, що жива ящірка і мертва, на яку натрапив Путра, насправді були ящірками Модільяні.

Зазначимо, що найдавніший зразок генуезького музею був блідо-блакитного кольору, але тепер відомо, що природний колір ящірки в основному світло-зелений.

Ящірка Модільяні здатна змінювати своє забарвлення (Фото: sciencenews.org)

Амарасінгхе, Путра та колеги повідомляють, що через камуфляж і поведінку на деревах носорогі дракони схожі на африканських гірських хамелеонів.

Вчені в захваті від своєї знахідки, але турбуються про майбутнє ящірки.

"Живий дракон був знайдений за межами території, що охороняється, а поблизу відбувається масова вирубка лісів", - заявив Амарасінгхе.

Відкриття дає проблиск надії на збереження ящірки, кажуть біологи, адже до виявлення рептилії ніхто не знав, де саме живе ящірка Модільяні або чи вимерла вже рептилія.

Додамо, що дерев'яне мистецтво і казки батаків - корінних жителів регіону - показують, що ящірки займають особливе місце в міфології місцевих жителів.

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Автор: Володимир Костирін