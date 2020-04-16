Вчені виявили ще один тип коронавіруса у кажанів: що відомо

Коронавірус 2020 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус виявлено у кажанів, "винних" за спалах вірусу Ніпах в Індії

По мірі того, як світ бореться з пандемією коронавіруса COVID-19, вчені виявили інший тип коронавіруса у двох видів індійських кажанів. Йдеться про рукокрилих з декількох штатів: Кералі, Хімачал-Прадеша, Пудучеррі та Тамілнада.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Індійському журналі медичних досліджень (ICMR), немає жодних доказів того, що ці коронавіруси кажанів - BtCoV - можуть викликати захворювання у людей. Про це пише Business Today.

За словами науковця з Національного інституту вірусології, доктора Прагья Ядава, "знахідки" у летчих гризунів не мають відношення до SARS-CoV2.

Виявлений дослідниками штам коронавіруса відрізняється від виду, виявленого у людей, і не може заподіяти нам шкоди. Водночас примітним є факт, що носіями BtCoV стали 25 кажанів видів Rousettus і Pteropus - і саме ці види були визнані відповідальними за спалах вірусу Ніпах (Nipah) в Кералі в 2018 і 2019 роках.

Так, кілька років тому Міжнародна група вчених називала вірус Ніпах серед вірусів, які можуть призвести до глобальної катастрофи в світі. Симптоми хвороби - жар, головний біль, сонливість, проблеми з дихальними шляхами, дезорієнтація. Через добу або дві хворий впадає в кому. Від вірусу Ніпах немає вакцини, і в 70% випадків зараження призводило до смерті пацієнта.

Представників роду Pteropus і близьких пологів часто називають летючими лисицями, а представників роду Rousettus (а іноді й всіх криланів) - летючими собаками.

Доктор Ядав розповів, що для підтвердження результатів дослідження були використані тести зворотної транскрипції та полімеразної ланцюгової реакції(ПЛР) та секвенування.

"Кажани вважаються природним резервуаром для багатьох вірусів, деякі з яких є потенційними людськими патогенами. В Індії раніше повідомлялося про кажанів Pteropus medius з вірусом Ніпах. Передбачається, що тяжка гостра респіраторна хвороба коронавіруса (SARS-CoV-2), яка нещодавно виникла, також пов'язана з кажанами", - йдеться в дослідженні "Виявлення коронавірусів у кажанів Pteropus і Rousettus з різних штатів Індії".

Також дослідники наголошують, що необхідність активного і постійного спостереження залишається критично важливою для оповіщення про спалахи для кажанів.

"Хоча CoV в підсімействі coronavirinae зазвичай не викликають клінічних симптомів у своїх природних господарів (кажанів), випадкова передача цих вірусів людям та іншим тваринам може призвести до респіраторних, кишкових, печінкових або неврологічних захворювань різного ступеня тяжкості. Досі залишається не зрозумілим, чому тільки певні CoV можуть заразити людей", - йдеться в дослідженні.

Вчені відзначають необхідність проактивного спостереження зоонозних інфекцій у кажанів. Зоонозні інфекції - це ті, які виявляються у тварин, що можуть заразити людину.

Раніше ми писали про те, що згідно із заявою південнокорейських вчених, COVID-19 може "оживати" у пацієнтів, які вже вилікувалися.