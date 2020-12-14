Вчені знайшли двійника Землі: там може бути життя

Вчені NASA відкрили планету, яка схожа на Землю. Причому вона знаходиться в "зоні" своєї зірки. Тобто умови на поверхні цієї планети можуть бути близькі до умов на Землі і будуть забезпечувати існування води в рідкій фазі.

Таке відкриття було зроблено за допомогою космічного телескопа "Кеплер", який вважається вже "пенсіонером" серед телескопів, адже він сканує космос протягом десятиліття, пише Express.

Пристрій спеціально розробили для пошуку планет, схожих за параметрами із Землею, що обертаються навколо інших зірок. Єдиним науковим інструментом Кеплера був фотометр, який безперервно відстежував яскравість приблизно 150 тисяч зірок головної послідовності у фіксованому полі зору.

Коли ж дані були передані на Землю і досліджені вченими, вони виявили щось незвичайне.

"Ми аналізуємо всі дані, і Тому Барклай бігає по офісах і каже: "Ви бачили цю планету?" Це те, що ми шукали. Вона розміром з Землю і знаходиться в зоні своєї зірки - всі були надзвичайно схвильовані", - розповідає австралійський астрофізик Джессі Крістіансен.

Вчені NASA відкрили планету, на якій може бути життя (фото: express.co.uk)

Планета була знайдена всередині Зони Золотовласки, населеної області навколо зірки, де температура є підходящою - не дуже гарячою і не дуже холодною - для існування рідкої води на планеті.

Планета отримала назву Kepler-186f. Вона стала першим прикладом планети розміром із Землю, що знаходиться в зоні проживання. Але є й суттєва різниця між цією і нашої планетами.

"Зірка, навколо якої вона обертається, - це карлик M, так що вона становить лише половину розміру Сонця, вона менше, червоніше і крутіше. Світло зірки досить червоне, тому океани будуть виглядати помаранчевими. Рослинність може дуже добре рости, тому що тут набагато більше світла", - припускає вчений-планетолог Сара Сігер. - Ймовірно, вона старше нашої зірки і Землі, а це значить, що життя могло б бути більш розвиненим, ніж ми - якби там було життя".

На жаль Kepler-186f знаходиться занадто далеко від нас - на відстані майже 582 світлових роки. І його зірка занадто тьмяна для нинішніх телескопів або наступного покоління запланованих телескопів, щоб визначити його масу або наявність у неї атмосфери.

Проте відкриття Kepler-186f переконливо продемонструвало, що у жилих зонах є інші планети розміром із Землю.

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