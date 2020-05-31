Вчені назвали топ продуктів, які прискорюють старіння: список

Процес старіння може залежати від різних факторів. Це може бути не лише особливості способу життя та кількість перенесеного стресу, але й харчування. Вчені озвучили список продуктів, які прискорюють процеси старіння.

Шкідлива їжа входить в раціон багатьох українців і від неї бажано позбутися. Фахівці настійно рекомендують відмовитися від ковбас, сосисок, піци, напівфабрикатів і газованої води. Також слід відмовитися від їжі з вмістом консервантів і барвників. Про це пише La Vanguardia.

Дослідники рекомендують відмовитися від вживання котлет з бургерів, хлібобулочних виробів, молочних коктейлів, кукурудзяних пластівців з цукром, десертів. У такій їжі зовсім мало клітковини і вітамінів, а ось шкідливих компонентів,навпаки, багато.

У людини, що живиться такою їжею, коротшають кінцеві ділянки хромосом - теломери. Вони виконують захисну функцію і відповідають за процеси старіння організму людини.

З віком теломери зменшуються навіть з природних причин, однак вживання продуктів з високим ступенем обробки значно активізують цей процес.

Іспанські вчені провели експеримент, в якому взяли участь близько 900 осіб віком від 57 до 91 року. Метою досліджень був аналіз зв'язку між раціоном і довжиною теломерів. Виявилося, що у тих, хто харчувався у день трьома порціями ультраоброблених продуктів, ризик укорочення теломерів зростав вдвічі.

Нагадаємо, що ціни на продукти в Україні знижуються.

Ми писали, що в Україні істотно подешевшала полуниця.