Вчені назвали найпростіший і найкорисніший вид вправ для гіпертоніків

Гіпертонія є однією з найпоширеніших хвороб (ілюстративне фото: freepik.com)

Лікарі, діагностуючи гіпертонію, завжди рекомендують більше прогулюватися на свіжому повітрі. Однак зараз учені довели, що це не найефективніший спосіб боротися з хворобою. Медики рекомендують при можливості віддати перевагу розтяжці.

Нове дослідження Університету Саскачевану (USask) показало, що розтяжка перевершує швидку ходьбу для зниження кров'яного тиску у людей з гіпертонією і ризиком її розвитку. Деталі опублікували в Eurek Alert.

Вчені вважають, що розтяжка повинна бути частиною плану лікування людей, що борються з гіпертонією.

"Всі думають, що розтяжка - це просто розслаблення м'язів. Але коли ви розтягуєте м'язи, ви розтягуєте всі кровоносні судини, які живлять м'язи, включаючи всі артерії", - сказав професор кінезіології Доктор Філ Чілібек (PhD), співавтор дослідження, зазначивши, що опір кровотоку підвищує кров'яний тиск.

Чілібек і його колеги довільно розподілили 40 літніх чоловіків і жінок (середній вік 61 рік) на дві групи. Протягом восьмитижневого періоду дослідження одна група займалася розтяжкою всього тіла протягом 30 хвилин на день, п'ять днів на тиждень, а інша група швидко ходила протягом такої ж кількості часу і частоти. На початку дослідження у всіх учасників був підвищений артеріальний тиск або гіпертонія 1-ї стадії.

В результаті розтяжка призводила до більшого зниження кров'яного тиску. Однак за вісім тижнів дослідження друга група скинула більше жиру. Медки рекомендують поєднувати ходьбу з розтяжкою, іноді замінюючи одне іншим.

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