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Вчені назвали найкорисніший овоч: його потрібно їсти щодня

Автор: Анна Шиканова

Вчені назвали овоч, який повинен бути в щоденному раціоні обов'язково. За словами фахівців, він здатний захистити всю сім'ю від багатьох захворювань.

І за своїми позитивними якостями цей овоч не поступається звичайним яблукам.

Що це за овоч і чому він такий корисний, розповіли у виданні Moirebenok.

Найкориснішим овочем в щоденному раціоні є морква. У ній міститься безліч вітамінів і елементів, які допомагають боротися з вірусами та різними захворюваннями.

Це провітамін А - у великій кількості, вітаміни групи C, D, Е, К, В6 і В1, органічний натрій, біотин, калій, фосфор і магній.

У моркві є хімічна сполука - бета-каротин. І саме тому терта морква є найкращим засобом для зниження ризику захворювання на рак.

Чим яскравіше овоч, тим більше в ньому бета-каротину. Оскільки саме ця речовина відповідає за колір моркви.

Також бета-каротин відповідає за синтез статевих гормонів і стан скелета.

Вітамін А також впливає на слизові оболонки шкіри, зміцнює зуби, кістки, волосся, допомагає відновитися нервовій системі після великих навантажень, підвищує стійкість організму до різних інфекцій.

Ще морква - прекрасний антиоксидант. Регулярне вживання цього овоча, на думку американських медиків, продовжує життя людини на 6-8 років.

Щоденна норма для кожної людини для заповнення кількості вітаміну А - одна середня морква.

Цей овоч корисний при недокрів'ї й авітамінозі. Поживні речовини нормалізують обмін речовин, виводять шкідливі речовини та токсини, очищають кров і допомагають поліпшити роботу всіх внутрішніх органів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими соусами можна замінити жирний майонез.

А також розповідали про те, що медики назвали хліб, від якого не товстіють.

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