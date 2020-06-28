Вчені назвали продукти, що прискорюють старіння

Вчені визначили, що фастфуд, копченості, напівфабрикати, занадто солона їжа шкідливі не тільки для фігури та шлунка, але і для молодості організму. За словами вчених, ці продукти позначаються на цілісності ДНК-клітин. Прийом їжі глибокого перероблювання призводить до укорочення теломерів, що уповільнює здатність до регенерації клітин.

Як з'ясували дослідники з іспанського Центру біомедичних досліджень з проблем ожиріння і харчування університету Наварри, насамперед напівфабрикати, ковбаси та фастфуд прискорюють старіння, пише Newsru.md.

Вчені не радять вживати більш як три порції на день їжі, в якій є понад п'ять інгредієнтів, таких як хімічні консерванти, підсолоджувачі, підсилювачі смаку і кольору. Вони рекомендують повністю відмовитися або сильно обмежити вживання напівфабрикатів, ковбас, фастфуда, солодкої газованої води та наборів спецій.

Експерти вважають, що додатковою перевагою відмови від вищевказаних продуктів є те, що можна підвищити продуктивність, концентрацію і знизити зайву вагу.

"Якщо печінці доводиться часто працювати над переробкою алкоголю, нікотину, ліків, жирної їжі, це стає помітно з вашої постійної втоми та поганої концентрації. Також при цьому вперто тримаються зайві кілограми, особливо на животі", — цитує їх журнал Freundin.

Також фахівці назвали продукти, які позитивно впливають на роботу печінки – авокадо, огірки, зелений чай, оливкова олія, помідори, куркума.

Нагадаємо, що раніше був названий найкорисніший овоч.

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