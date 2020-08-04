Вчені назвали продукти від яких псуються зуби

Продукти, які ми вживаємо, впливають на стан не тільки нашого здоров'я, але і зубів. Тому важливо знати, які продукти руйнують наші зуби.

Щоб уникнути проблем із зубами і яснами, експерти радять не налягати на солодкі і кислі продукти. Про це повідомляє Healthline.

Сухе печиво

Протягом багатьох років пацієнти дивувалися, коли їм говорили, що печиво, а не цукерки, є найнебезпечнішою їжею для здоров'я порожнини рота.

Річ у тому, що вуглеводи в печив швидко розкладаються в роті і є поживними для вживання патогенними бактеріями. Коли бактерії руйнуються, вони виділяють на зуби кислоту, що може привести до утворення зубного нальоту і руйнування зубів.

Але якщо ви так дуже любите печиво, що не готові з ними розпрощатися, то спробуйте такі, які зроблені тільки з насіння і горіхів, без пшениці.

Сухофрукти

Термін "фрукти" звучить, як здорова їжа, але сухофрукти позбавлені рідини. Те, що в них залишилося, схоже на липку карамель, яка руйнує порожнину рота.

При цьому цільні фрукти набагато корисніше для здоров'я порожнини рота, частково через воду, яку вони містять.

Солодка вода (і навіть дієтична)

Крім високого вмісту цукру, всі газовані напої - навіть ті, які з нульовим вмістом калорій - містять багато кислоти. За шкалою рН багато звичайних безалкогольних напоїв мають рейтинг від 2 до 3, що є дуже кислими навіть у порівнянні з напоями, такими як кава.

Кислотність такого рівня в роті, швидше за все, буде сприяти розкладанню, запаленню ясен і загальному дисбіозу мікробіома порожнини рота.

Якщо ви хочете побалувати себе газованою водою, але захистити свої зуби, пийте її протягом короткого періоду часу - не ковтайте годинами поспіль - і відразу після цього промийте водою зуби. Зачекайте близько 45 хвилин, потім почистьте зуби.

Комбуча (чайний гриб)

Комбучу зазвичай вважають здоровим напоєм, оскільки він містить корисні бактерії і багато антиоксидантів, які допомагають організму боротися з хворобами.

Однак багато різновидів чайного гриба містять значну кількість доданого цукру і фактично не містять активних бактерій. В цьому випадку переваги можуть переважити недоліки.

Щоб отримати чайний гриб, корисний для здоров'я порожнини рота і кишківника, знайдіть той, в якому є видимі частки - залишки від симбіотичної культури дріжджів, які використовувалися для його приготування, - і без додавання цукру.

По закінченню вживання, прополощіть рот водою, а потім через 45 хвилин почистьте зуби.

Квасоля і сочевиця

У квасолі і сочевиці присутня фітинова кислота, яка може сприяти руйнуванню зубів. Фітинова кислота може ускладнити засвоєння зубами таких поживних речовин, як кальцій, фосфор, вітамін D і магній, що сприяє виникненню карієсу.

Щоб усунути фітинову кислоту, замочіть боби, сочевицю і інші злаки на ніч, перш ніж з'їсти їх. Ви також можете купити пророслі зерна.

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