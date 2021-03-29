Вчені назвали продукт з магазину, який викликає мігрень

Деяким людям краще відмовитися від вживання хліба. Справа в тому, що у людей з непереносимістю глютену цей продукт може викликати хронічну мігрень. Через 30-60 хвилин після вживання хлібобулочних виробів у вас почне боліти голова.

Багато людей, які страждають від непереносимості глютену, скаржаться на помутніння в голові і дивне відчуття відсутності балансу в житті. Вони не думають, що це пов'язано з вживанням хліба.

Якщо вам знайоме це почуття своєрідного "туману" в голові, спробуйте перестати їсти борошняне.

Головні болі — досить поширена проблема, але людям, що страждають від непереносимості глютену, вона дуже добре знайома. Зазвичай у них починає боліти голова через 30-60 хвилин після їжі. Попутно головний біль супроводжується розмитим зором і болем навколо очей.

До речі, є ще варіант не відмовляти собі в задоволенні - це купувати безглютеновий хліб. На такому продукті зазвичай є вказівка і його склад.

Також хліб не рекомендують їсти при фіброміалгії.

Фіброміалгія — це хронічне захворювання, яке викликає сильний біль в м'язах, зв'язках і сухожиллях. Страждають від неї приблизно 4% населення Землі — головним чином, жінки.

На думку багатьох фахівців в області охорони здоров'я, звичка уникати борошняних продуктів може полегшити симптоми цієї хвороби.